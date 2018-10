Een roos met een briefje aan een hek zorgt voor wereldwijde ontroering IB

21 oktober 2018

00u05

Bron: Twitter 0 Het leukste van het web Leden van een Engelse roeiclub vonden voor een training een roos met een briefje die samen aan de poort van de club waren gehangen. Het ontroerende verzoek op het briefje werd onmiddellijk door de leden ingewilligd.

Een oudere dame (of heer) bleek het briefje samen met de bloem aan het hek te hebben gehangen. De vrouw beschreef hoe de assen van haar overleden echtgenoot in het meer waren uitgestrooid en hoe graag ze een roos in het water wilde gooien voor hem, maar dat ze dit niet meer kon doen omdat ze in een rolstoel zat. “Door mijn rolstoel kan ik niet meer aan het meer geraken en de poort is op slot. Vanavond moet ik terug naar het noorden rijden. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om de roos in het water te gooien voor mij?”

This note was left on the gate at the water this afternoon. No name or number left but whoever you are, rest assured your rose is in place in the middle of the lake. pic.twitter.com/GAQcbQRSZJ BVGS Rowing(@ BVGSRowing) link

De leden van de roeiclub hebben het ontroerende verzoek ter harte genomen. “Wees gerust, we hebben uw roos in het midden van het meer achtergelaten", klonk het via het Twitterkanaal van de club, met een foto van de bloem in het water.

Nieuw briefje

Het ontroerende berichtje werd inmiddels al gezien door mensen in de VS en Australië en wereldwijd hopen mensen dat degene die de roos achtergelaten heeft ook zal zien dat de roeiclub het verzoek ter harte genomen heeft. “Misschien moeten jullie een nieuw briefje ophangen met de foto van de roos en het bericht dat jullie haar verzoek hebben ingewilligd voor het geval dat degene die het briefje ophing, terugkomt?”, klonk het al op sociale media.

