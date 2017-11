Een missverkiezing in de nor? Het kan in Rio De Janeiro sam

Bron: KameraOne 0

De gevangenis van het Braziliaanse Rio De Janeiro organiseert een missverkiezing om het zelfvertrouwen van de gedetineerden op te krikken. Een jury beoordeelde de tien kandidates op schoonheid, sympathie en houding. "Ook al ben ik een gevangene en is dit een gevangenis, op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik in de gevangenis ben of dat ik zit opgesloten", vertelt de miss van vorig jaar, Michelle Rangel. "Mijn ziel is vrij."

