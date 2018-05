Een levensgevaarlijke droom die uitkomt: man duikt van 25 meter hoge klif op Antarctica Daimy Van den Eede sam

25 mei 2018

13u22

Bron: VTM Nieuws 2

Klifduiker Orlando Duque is van een sneeuwwitte klif op Antarctica gesprongen om aandacht te vragen voor de smeltende ijskappen. De Colombiaan dook van 25 meter hoog in ijskoud water. Dat is levensgevaarlijk, maar het was zijn droom om dat ooit eens te doen.