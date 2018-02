Een leven lang samen: Chinese eeuwelingen al 80 jaar getrouwd David van der Heeden

16 februari 2018

21u05

Xu Liangquan en Shao Xiuying zijn de vleesgeworden huwelijksgelofte. De twee krasse Chinese oudjes, respectievelijk 100 en 101, delen het leven al 80 jaar. In voor- én tegenspoed. En hoewel hun acht decennia overspannende wordt omschreven als een eiken bruiloft is de glans er voor beiden nog lang niet af.

De eeuwelingen trouwden in 1937 en gingen letterlijk door dik en dun. Hun liefde overleefde oorlogen, hongersnood en de Culturele revolutie. Meneer Xu noemt mevrouw Shao, die nooit van zijn zijde week, liefkozend zijn ‘steunpilaar’ en zegt zonder haar ‘sterke wil’ nooit zo’n gelukkige oude dag te hebben gehad.



Vorige maand vierden de tortelduifjes, die in hun woonplaats Rugao groot respect genieten, zonder al te veel poespas hun 80-jarige jubileum. De Chinese overheid speldde hen, voor hun uitzonderlijk lange samenzijn, een gouden medaille op en deed hen een vuurrode shawl om. ‘Dit is liefde’, schreven de kranten bij de foto van de zichtbaar genietende hoogbejaarden, die na tachtig jaar lief en leed nog altijd hand in hand zitten. Vrienden en bekenden zijn nieuwsgierig hoe het jubilerende bruidspaar het zolang volhoudt.

Liangquan en Xiuying zeggen dat vijf dingen bijdroegen aan hun geluk: de vier kinderen die ze samen kregen, hun huis, spaargeld en oude vrienden, maar bovenal elkaar. Hun dag begint daarom steevast met een gezamenlijk ontbijt, waarna Liangquan en Xiuying samen de krant lezen.



’s Middags leggen ze een kaartje, maar van lang stilzitten houden de oudjes, die beiden in goede gezondheid verkeren, niet. Ze doen daarom regelmatig oefeningen en wandelen twee keer per dag een eindje door het boerenland, gesterkt door een dieet van snoepjes, pap en aardappelen.