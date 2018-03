Een kusje van de paus: diepste wens van ex-kankerpatiëntje gaat in vervulling IB

Bron: CNN, YouTube 3 Het leukste van het web De twaalfjarige Peter Lombardi uit de Amerikaanse staat Ohio zag deze week zijn diepste wens in vervulling gaan. De jongen kreeg een kus van de paus toen hij op bezoek was in Rome tijdens de Heilige Week. Toen Peter negen was, werd bij hem acute leukemie vastgesteld. Sinds juni vorig jaar is de kanker in remissie.

In september 2015 wilde de diepgelovige katholieke familie Lombardi in Philadelphia een bezoek aan de paus brengen, toen die voor een bezoek in de Verenigde Staten was. Helaas gooide de chemotherapie van zoontje Peter, bij wie in april van dat jaar leukemie was vastgesteld, roet in het eten. Toen de familie via de televisie het bezoek van de paus volgde, zei de kleine Peter vanuit zijn ziekenhuisbed ineens dat hij wilde dat hij wilde dat “die man in die witte jurk mij ook zo kust zoals hij al die kinderen kust.”

De ietwat ongewone wens kon helaas niet waargemaakt worden door de stichting Make-A-Wish, die ernaar streeft om de wensen van zieke kinderen in vervulling te doen gaan. De twééde wens van Peter, die ook aan het syndroom van Down lijdt, kan ze gelukkig wél in vervulling laten gaan: een lichtzwaardengevecht met Darth Vader, dat volgend jaar zal plaatsvinden…

Zwitserse Garde

Intussen is de oorspronkelijke wens van Peter per toeval tóch in vervulling gegaan. De familie reisde deze week af naar Rome om de genezing van Peter te vieren en God te danken voor zijn zegen tijdens de heilige week. Op Palmzondag kwam de familie in Rome aan. Daar huurden ze een katholieke gids in, die hen een rondleiding door de stad gaf. Toen Brenda Lombardi, Peters moeder, vertelde over de ongewone wens van haar zoontje, zei haar gids tot haar verbazing dat hij dit misschien wel zou kunnen laten gebeuren, aangezien hij vrienden had bij de Zwitserse Garde, die de Paus moeten beveiligen.

De gids stelde hen vervolgens voor aan Joanna, die met een lid van de Zwitserse Garde getrouwd is. “Ze nam ons mee naar waar de Zwitserse Garde woont en we mochten hen ontmoeten. Dat was prachtig. Ze coachte ons en zei dat wanneer de paus voorbij kwam, we moesten roepen en Peter in de lucht moesten tillen”, vertelt moeder Brenda.

Emotioneel moment

De familie volgde Joanna’s instructies toen de paus voorbij kwam en het werkte. Een van de Zwitserse Gardes tilde Peter op uit het publiek, waarna paus Franciscus hem op het voorhoofd kuste. “Hij kuste hem niet alleen, hij liet hem ook op de pausmobiel zitten”, zegt de trotse moeder, die volschoot bij het emotionele moment. “Ik bedankte Hem voor het altijd overtreffen van onze verwachtingen wanneer het op ons geloof in Hem aankomt”, zegt de vrouw. “Je denkt dat wanneer je kind leukemie krijgt, het een zwaar kruis is en een groot gevecht, maar er was ook veel dankbaarheid. God bleef ons veel hoop geven.”

Het beeld van haar zwaaiende en lachende zoontje op schoot bij de paus, zal moeder Brenda altijd bijblijven. “We hadden nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Je kan niet naar Rome afreizen en verwachten dat paus Franciscus jouw kind kust terwijl er miljoenen andere mensen ook staan te wachten. Maar toch gebeurde het.”

Peter vond het zelf alvast geweldig om zijn wens in vervulling te zien gaan. “De paus heeft me gekust en gezegend en opnieuw gezegend”, zegt hij.