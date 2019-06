Een korte broek mocht niet, daarom heeft Pim een rok aan naar z’n werk Marleen Luijt

28 juni 2019

16u32

Bron: AD.nl 2 Het leukste van het web Op zijn werk woedde al langer een discussie over het dragen van korte broeken. Toen het vorige week, met temperaturen boven de 30 graden, nog steeds niet mocht, besloot Nederlander Pim Steenbergen (21) het anders op te lossen. Zo wordt zijn doel, dat het kledingadvies wordt aangepast, waarschijnlijk alsnog bereikt.

Vanochtend verscheen Pim in een rok op kantoor - welk kantoor dat is, zegt hij liever niet, wel dat het in Hilversum staat. Geheel onverwachts was dat niet, omdat hij vorige week al op Twitter opriep om hem een rok op te sturen die hij aan zou kunnen doen. Maar dat hij ook echt in een rok op zijn werk verscheen, hadden velen niet verwacht. Zijn actie leidt tot veel lovende reacties. “Held word ik genoemd, mensen vinden het heel dapper", vertelt hij met een knipoog.

Op het werk werd erg positief gereageerd, het team staat achter me en is het eens dat een korte broek eigenlijk gewoon zou moeten kunnen. pic.twitter.com/hW8lEM3dzS Pimpulsief(@ meukmens) link

Toen het vorige week tropisch warm was, liep hij langs bij de afdeling HR met de vraag waarom een korte broek voor mannen eigenlijk verboden is. “Ze vertelden me dat je er niet representatief uit kunt zien in korte broek. En in een rok wel?, vroeg ik. Want dan heb je toch ook blote benen?” Een rok kon inderdaad wel, kreeg hij te horen. “Dat zag ik als een kans. Ik twitterde erover en vroeg of iemand me een rok kon toesturen.”



Extra stimulans was het bericht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken op Twitter eerder deze week, waarin werd vermeld dat blote benen op de werkvloer ‘alleen geoorloofd zijn als er rekening wordt gehouden met de roklengte en de conditie van de benen’. Dat kledingadvies schoot vooral vrouwen in het verkeerde keelgat.

Volgende week hittegolf. In het bedrijf is de regel dat een korte broek niet is toegestaan.



Ik vroeg of ik een rok wel mocht dragen, omdat vrouwen dit ook doen.



Ze moest lachen en zei dat dit wel mocht (bluf).



Wie heeft een rok voor mij? (not joking) Pimpulsief(@ meukmens) link

Die rok kreeg Pim uiteindelijk, 3 stuks zelfs. In de blauwe variant wandelde hij vanochtend het kantoorpand binnen. “Gelach natuurlijk. Niet om mij uit te lachen, maar omdat collega’s verrast waren dat ik de daad bij het woord had gevoegd.” Ook op sociale media stromen de positieve reacties binnen.

Omg je hebt dit echt gedaan ik ben zo trots!!! Wil meer mensen zoals jij op deze aarde ❤️ alice(@ xmichellealice) link

Gast! Wat goed! Hulde! Joost Brugman(@ brugmanjoost) link

Ook de directeur was overigens lyrisch. “Ze vond het geweldig dat ik het gedaan had. Volgende week gaat ze met de afdeling HR om de tafel om de kledingvoorschriften te bespreken.” Hij vindt het ‘een stap terug in de tijd’ dat bedrijven en het ministerie het schoonheidsideaal hanteren om bepaalde kleding niet te tolereren op werk. “Als mannen zich comfortabel voelen in een rok, moet dat kunnen. En als je spataderen hebt ook, of dikke benen.”