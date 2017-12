Een kerstlichtje te veel... Bestuurder krijgt boete van 232 dollar HA

Het straatbeeld wordt in december traditiegetrouw gekleurd door kerstlichten. In bomen, aan huizen, boven straten, in alle vormen en maten: de eindejaarsperiode is een echt lichtfeest. Sommigen gaan daarin ver. Écht ver. Zoals Brandon Wooden uit South Carolina.

De man versiert al vijf jaar zijn wagen met slingers kerstlichtjes in december. "De mensen zijn er gek op", citeert Mashable de Amerikaan. "Mijn zoon is er ook zot van. Ik doe het voor hen, niet voor mezelf." Maar alle goede bedoelingen ten spijt, de politie blijkt geen fan.

Deze week kreeg Brandon een boete van 232 dollar. De verlichting zou ongepast zijn, vonden de ordehandhavers. Eerder had de man al een waarschuwing gekregen. Vrienden van Brandon zamelden 300 euro in om de boete te vereffenen. Het is afwachten welke versiering de man volgend jaar uit zijn kerstmuts zal toveren.