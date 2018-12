Een hilarische brief en cake: deze vrouw pakte haar luidruchtige buur aan op de beste manier ooit kg

24 december 2018

12u37

Bron: Inside Edition, Twitter 0 Het leukste van het web Een brief en een lekkere cake: meer had deze Amerikaanse vrouw niet nodig om haar luidruchtige buurman aan het verstand te brengen dat zij niet echt genoot van zijn nachtelijke “feestjes”. Later bleek dat ze de situatie niet beter had kunnen aanpakken.

Candice Benbow was het beu dat haar buurman tot diep in de nacht luide muziek bleef draaien. Ze schreef hem deze maand een brief waarin ze hem vertelde hoe hij haar al die nachten wakker hield. En hoe.



“Dat je elke avond thuiskomt en luide muziek opzet, is iets dat ik tegenwoordig al verwacht”, verklaart de vrouw in de brief. “Soms is het een liedje dat ik al een tijdje niet heb gehoord en apprecieer ik de throwback. Andere keren is het iets dat ik nog nooit heb gehoord en heb ik al een paar teksten kunnen googlen om ze toe te voegen aan mijn wekelijkse playlists.”



Maar dan vertelt ze dat de situatie de afgelopen nacht wel erg uit de hand liep.



“Ik weet niet of je de officiële afterparty voor het kerstfeestje van het hele gebouw hield of eigenhandig wilde bepalen wie de R&B-koning is van deze generatie. Maar 3 uur is gewoon te laat om zo luid te zijn.”

I wanted the best way to tell my neighbor that he tried it with his late night party. So I wrote him a letter and baked him a cake. pic.twitter.com/SxPKAzOHp0 Candice Marie Benbow(@ CandiceBenbow) link

Dromen

Het zag er bovendien niet naar uit dat de buurman zijn feestje snel zou afsluiten. “Om 3.47 uur besefte ik dat het veel nuttiger zou zijn om te reflecteren over je muzieksmaak en chips te eten dan te slapen”, gaat de vrouw verder.



“Om 3.55 uur zou ik moeten dromen over alle dingen waarvan ik zou willen dat Michael B. Jordan en/of Malik Yoba (beiden Amerikaanse acteurs, nvdr) met me zouden doen. Ik zou moeten dromen over het leven dat ik zou kunnen hebben met Lena Waithe (Amerikaans actrice, nvdr) als ze vrijgezel was. Ik zou niet wakker moeten zijn om ‘Ascension’ van Maxwell mee te zingen, simpelweg omdat jij de dj wilt zijn van de eerste verdieping.”



“Om 4.07 uur rondde je af. Dat heb ik echt op prijs gesteld. In de toekomst, wanneer je je feestjes en fuiven organiseert, denk dan alsjeblieft aan de rest.”

Cake

Behalve de brief, maakte de vrouw ook nog een cake voor haar buurman. “Om 3.30 uur, wanneer ik besloot die te bakken voor jou, besefte ik dat ik veel meer denk aan jouw gevoelens dan jij aan de mijne. Ik hoop dat dat verandert – vooral aangezien ik maar drie maanden ver ben in mijn huurcontract van dertien maanden.”



Voor ze de brief en de cake aan de deur van haar buurman achterliet, nam ze een foto en postte ze die op Twitter. Het bericht werd maar liefst 170.000 keer geliket op tien dagen tijd. Veel internetgebruikers vroegen haar waarom ze niet simpelweg de politie belde of ging aankloppen. De vrouw legde later uit dat ze als “alleenstaande vrouw” goed moet nadenken over hoe ze zulke situaties wilt aanpakken.



“Ik moet hier ook leven. Ik wist dat ik iets moest zeggen. Ik zocht naar een manier om het niet confronterend te maken. En ik houd ook echt van bakken!”

Verrassende twist

De originele boodschap bleek zijn vruchten af te werpen. Een dag later liet de vrouw weten dat de muziek nooit zo zacht had gestaan. En daarna kreeg het hele verhaal nog een verrassende twist: wanneer ze de buurman ontmoette, bleek hij zelfs spijt te hebben van de onbedoelde neveneffecten van zijn muziek. “Hij verontschuldigde zich voor het lawaai, beloofde me uit te nodigen voor zijn volgende feestje en nog belangrijker... Hij zei dat mijn cake geweldig was!”



Bovendien bleek de buur een ietwat geldige reden te hebben voor zijn vervelende gewoonte. De man werkt als producer van muziekvideo’s, waardoor hij veel met muziek bezig is, en gaat een moeilijke periode door. Dit wordt zijn eerste Kerstmis zonder zijn tienerdochter, die eerder dit jaar verongelukte, vertelde hij.



“Het was een lieve en zachte reminder dat we nooit weten waar mensen mee zitten en het is altijd het beste om je te laten leiden door vriendelijkheid”, besluit de vrouw.

UPDATE: I JUST MET MY NEIGHBOR TOMMY!!!! He’s so freaking cool! He apologized for the noise, promised to invite me to the next party and most importantly...HE SAID MY POUND CAKE WAS AMAZING!!!! pic.twitter.com/NcU8t0ZfqT Candice Marie Benbow(@ CandiceBenbow) link