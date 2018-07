Een glamoureus mysterie: wie zijn de mensen op deze dia's uit de kringloopwinkel? IB

15 juli 2018

01u12

Bron: AJC, Facebook 0 Het leukste van het web Kristie Baeumert, een moeder uit Fairburn in Atlanta, Georgia gaat regelmatig in tweedehandswinkels shoppen om kleding voor haar kinderen te vinden. Bij haar laatste bezoekje aan de Tyrone Goodwill Store, vond ze echter iets veel interessanter. Een oude diaprojector, met daarin de dia’s van een glamoureuze, onbekende Afro-Amerikaanse familie.

Onder de indruk van de prachtige foto’s uit de jaren vijftig, wil Kristie de beelden graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaars of erfgenamen. “Ik ben verliefd geworden op deze mooie familie”, zegt de vrouw. “Ik ben gefascineerd en wil meer over hen weten.”

De vrouw nam de diaprojector aanvankelijk alleen maar mee omdat ze dacht dat ze daarmee de dia’s die haar grootmoeder haar geschonken had, kon projecteren. Pas thuis kwam ze erachter dat er nog dia’s in het apparaat zaten. Het duurde niet lang of Baeumert raakte geobsedeerd door de beelden.

De prachtige foto’s prikkelen dan ook de nieuwsgierigheid: er zijn beelden bij die genomen zijn op het kleine Wake Island, in de Stille Oceaan, dat destijds enkel als stoppunt voor militaire vliegtuigen werd gebruikt en waar geen toeristen welkom waren. Een andere foto is genomen in het Vredespark in het Japanse Nagasaki, wat erop wijst dat de familie graag reisde.

Het zou (ondanks het gebrek aan uniformen op de beelden) ook een indicatie kunnen zijn dat het om een militaire familie gaat, aangezien op verschillende foto’s te zien is dat blanke en zwarte kinderen samen spelen, iets wat begin jaren vijftig nog heel ongebruikelijk was in de Verenigde Staten zelf.

Idylle

Het lijkt in elk geval om een gegoede familie te gaan: de vrouw des huizes is in de meest prachtige jurken gekleed, de twee dochtertjes zien er op elke foto piekfijn gekleed uit in identieke outfits, hoewel het geen tweeling is. Ook de prachtige auto’s en prachtige composities dragen bij aan de jarenvijftigidylle die de foto’s uitstralen. “Als deze mensen familie van mij zouden zijn, zou ik deze beelden willen hebben”, zegt Kristie, die hoopt dat ze de beelden kan terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.

Helaas is het nog niet gelukt om de familie op te sporen. De projector werd aangekocht in Atlanta, Georgia, maar op de projector staat de staat Kansas geëtst, terwijl op een van de foto’s een auto met een nummerplaat uit Colorado te zien is. De vraag is dan ook hoe de beelden in een kringloopwinkel in Georgia terecht gekomen zijn.

Mystery

Bij de Goodwill Store kunnen ze niet helpen: de overkoepelende organisatie van de kringwinkel waar Kristie de projector kocht, heeft 59 donatiecentra en zestig winkels in de 45 counties van de staat Georgia. Vorig jaar werden er 2.8 miljoen producten gedoneerd en kochten 7.4 miljoen mensen iets. Met cijfers van die grootteorde is het onmogelijk om te achterhalen wie de projector heeft aangeboden in de winkel, zeker omdat het centrum waar iets gedoneerd wordt niet altijd het centrum is waar het product opnieuw wordt aangeboden voor de verkoop.

In een poging om de familie op een andere manier terug te vinden, deelde Baeumert inmiddels al een aantal foto’s op haar Facebookpagina, maar ondanks dat haar oproep 160 keer gedeeld werd, meldde niemand zich die haar verder kon helpen. “Dat vond ik erg triest”, zegt Baeumert. “Ze zien er zo gelukkig uit samen. Ze wilden steeds samen op de foto. Door de beelden zo vaak te bekijken heb ik het gevoel dat ik de familie ken.”