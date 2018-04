Een enorme historische graanschuur over een brug rollen doe je zo sam

01 april 2018

18u30

Bron: KameraOne, Fox 11 News 38

Een historische graanschuur is gered van de sloop in de Amerikaanse staat Wisconsin. Tot een paar weken geleden zou de 115 jaar oude schuur afgebroken worden, maar een anonieme geldschieter en het historisch genootschap van Sturgeon Bay staken daar een stokje voor. Ze bekokstoofden een plan om de 26 meter hoge schuur te verplaatsen, iets wat ook lukte. Het onderste derde was in te slechte staat, maar het deel erboven werd met 64 wielen en acht hydraulische liften over een brug gerold. De schuur uit 1903 wordt nu opnieuw opgebouwd en zal na de restauratie dienstdoen als openbaar gebouw. De verplaatsing duurde ongeveer drie uur.