Dure vergissing: kredietverlener stuurt klant 55.000 keer dezelfde - en foute - brief TT

05 februari 2020

14u26

Bron: 19News Cleveland 0 Het leukste van het web Het zal een stevige stapel zijn die Dan Cain uit het Amerikaanse Twinsburg, Ohio, moet buitenzetten wanneer de ophaaldienst langs komt voor het oud papier: Cain kreeg vorige week namelijk maar liefst 55.000 keer dezelfde brief toegestuurd van zijn kredietverlener. Wat het extra pijnlijk maakte: de brief bevatte foute informatie, en moet nu opnieuw verstuurd worden.

Cain kreeg onlangs een telefoontje van het postkantoor in Twinsburg, met de vraag of hij zijn post misschien kon komen ophalen, want de postbode kreeg het onmogelijk allemaal in de brievenbus gepropt. Groot was Cains verbazing toen hij langs de achterpoort van het postkantoor naar binnen moest, om daar 79 dozen met elk 700 brieven in ontvangst te nemen.

Niet dat Cain plots gestalkt wordt door een fervente aanbidster. Bij het openen van een aantal brieven bleken ze allemaal dezelfde zijn: de bevestiging van een studielening die Cain en zijn vrouw hadden aangevraagd voor hun dochter.

“Ik stond perplex: wie maakt nu zo’n fout?”, aldus Cain tegen de lokale nieuwszender 19News Cleveland. Hij moest twee keer over en weer rijden om alle brieven thuis te krijgen. Vandaag staan ze nog altijd in zijn garage.

Bij College Avenue Student Loan Company, dat de brieven verstuurde, erkennen ze dat er duidelijk iets is misgelopen met een nieuw postsysteem. De fout kostte hen naar verluidt tot 11.000 dollar (10.000 euro) aan postzegels. Cain kreeg excuses, ook al omdat er in alle 55.000 brieven ook nog eens een fout stond: de kredietverlener had een fout intrestpercentage gebruikt en moet nu dus ook nog eens een nieuwe brief sturen. “Ik hoop er deze keer maar eentje te krijgen”, klonk het bij Cain.