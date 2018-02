Duitse politie zoekt hardnekkige stalker die slachtoffer terroriseert met pizza’s TTR

16 februari 2018

11u28

Wat aanvankelijk op een onschuldige grap leek, liep al snel helemaal uit de hand. Guido Grolle, een advocaat uit Dortmund, kreeg op twee weken tijd al meer dan honderd pizza's op zijn kantoor geleverd. De talloze mails, telefoontjes, sms'en en bezoekjes van leveranciers maken de Duitser al sinds januari helemaal gek.

Voor Grolle is het tot nog toe een groot mysterie waarom leveranciers sinds januari al meer dan honderd pizza's op zijn kantoor leverden. De man besliste naar de politie te stappen toen het “grapje” maar bleef duren.

“Het is zo vervelend. Ik kan onmogelijk werken. De eerste sms’jes van pizzaleveranciers krijg ik al terwijl ik ’s ochtends onder de douche sta”, aldus Grolle. Het blijft overigens niet alleen bij pizza's, want voortaan staat er ook sushi en curryworst op het menu.

De Duitser, die als advocaat werkt, heeft geen idee wie er achter de feiten zit. Vermoedelijk gaat het om een ontevreden klant van Grolle. De Duitse politie probeert momenteel te achterhalen wie de dader is. Als er bewijs is dat het om stalking gaat, dan riskeert de dader een celstraf van drie jaar. Het is immers strafbaar om iemands persoonlijke gegevens te misbruiken. De politie sluit alleszins een geval van fraude of afpersing uit, omdat Grolle op geen enkel moment zelf betaalde voor de ongewilde pizza’s.

De pizzaleveranciers zijn het net zoals Grolle grondig beu, want zij ontvangen geen geld. De mysterieuze dader duidt tijdens zijn bestelproces immers aan dat er wordt betaald bij levering, wat niet het geval is.