Duitse multimiljonair zoekt tien mensen voor co-housing in Nieuw-Zeelands paradijs HLA

19 december 2019

11u34

Bron: Stuff.co.nz, The NZ Herald 4 Het leukste van het web De Duitse Karl Reipen, die met de verkoop van iced coffee multimiljardair werd, plaatste een bijzondere advertentie in een lokale krant. Hij zoekt tien mensen die samen met hem in zijn ‘paradijs’ willen wonen, op het afgelegen Awakino Estate aan de westkust van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland.

De Duitser zoekt tien mensen die willen co-housen op zijn domein, het Awakino Estate. Zijn ‘paradijs’ is omgeven door de Tasmaanse zee en de Awakino rivier. Het domein is volgens de laatste schatting om en bij de 8,5 miljoen New-Zealand dollar (zo'n 5 miljoen euro) waard.

In de advertentie staat dat men per twee in een private woning zal wonen op het domein, maar dat iedereen gebruik kan maken van de gemeenschappelijke wijngaard voor samenkomsten en etentjes. “Als je geïnteresseerd bent om samen te leven met een groep interessante mensen, kan dit jouw nieuwe leven zijn," klinkt het in de advertentie.

De multimiljonair laat weten dat hij een achtergrond heeft in “internationale zaken”, maar dat hij altijd heeft genoten van het boerderijleven in Duitsland. Hij was naar eigen zeggen tien jaar bezig met het bouwen van Awakino: “Nu alles eindelijk afgewerkt is, zou ik dit paradijs graag delen met aangename mensen.”

Volwassenen tot 70 jaar oud kunnen zich kandidaat stellen. Wie wil, kan zijn eigen paard meebrengen en gebruik maken van de aanwezige stallen en de indoor arena.

“Op en rond het domein kan je genieten van wandelingen, vissen, shoppen, kayaken, vogelspotten, zwemmen en kijken naar leuke dieren.”