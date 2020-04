Duitse agenten zingen verjaardagslied voor 90-jarige vrouw HAA

Bron: DPA 0 Het leukste van het web Vijf Duitse agenten hebben aan een verrassende vraag voldaan. Ze zongen, op vraag van de familie, een verjaardagslied voor een 90-jarige vrouw en brachten haar geschenken.

Het was de kleinzoon van de vrouw die vorige week de hulp van de politie had ingeroepen. Zijn oma Charlotte wordt 90 vandaag, maar door de coronamaatregelen kan de familie momenteel geen feestje organiseren. De Duitse politie ging in op de vraag, en reed met zwaailichten naar de woonplaats van de jarige in Oldisleben, in het centrum van Duitsland.

Vijf agenten zongen vervolgens een liedje voor Charlotte, dat via de buitenspeaker van de patrouillewagen te horen was. Ze hadden ook een bloemetje bij voor de dame. Volgens de politie was oma Charlotte “zichtbaar ontroerd en heel blij” met de geste, klinkt het op Facebook. De vrouw kreeg van haar familie de belofte dat het feestje na de coronacrisis nog wordt ingehaald.

