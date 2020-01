Dubbel feest: Brits koppel wint ruim 2 miljoen euro, drie dagen later wordt hun zoon kankervrij verklaard Sven Van Malderen

03 januari 2020

Bron: The Sun/Metro 1 Het leukste van het web Van een wonderweek gesproken: een Brits koppel won eerst twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) met de Lotto, drie dagen later werd hun 15-jarige zoon kankervrij verklaard. “Het is alsof al onze dromen in die korte tijdsspanne werkelijkheid geworden zijn. Wat een fantastische manier om 2020 te starten”, verklaarde veiligheidsagent John McDonald tijdens een persconferentie.

“Iedereen droomt wel eens van die lottowinst, maar Allison en ik hadden nooit gedacht dat wij ooit die gelukkigen zouden worden. En dan dat prachtnieuws van onze zoon Ewan er nog eens bovenop, we voelen ons enorm dankbaar.”

De tiener kreeg in mei te horen dat hij een zeldzame vorm van lymfeklierkanker opgelopen had. Met de steun van zijn ouders onderging hij verschillende keren chemotherapie.

“Het is een moeilijk jaar geweest”, aldus John. “Allison werkt in een brillenwinkel, maar ze nam speciaal loopbaanonderbreking om hem bij te staan. Ze is al die tijd niet van zijn zijde geweken.”

“Hopelijk zijn al onze zorgen nu van de baan. We zijn meteen op pensioen gegaan, zodat we ons kunnen focussen op ons gezin.”

Couple Win £2 Million Jackpot And Find Out Son Is Clear Of Cancer https://t.co/vAUOd3VwMH Bishop Melvin Brooks(@ bishopmabrooks) link

“Dacht dat er iets ergs gebeurd was”

John was aan het werk toen hij ontdekte dat hij zo’n enorm bedrag gewonnen had. “Ik had zoals gewoonlijk mijn bewakingsronde gedaan. Met een kopje thee in de hand checkte ik mijn biljet. Drie juiste cijfers? Met dat bedrag konden we al een leuk weekendje doen, dacht ik. Maar het stopte niet. Alle zes cijfers juist? Dat kon toch niet? Ik stond te trillen op mijn benen. Pas toen ik officieel bevestiging kreeg van het lottobedrijf begon ik het te geloven.”

Maar toen moest Allison nog verwittigd worden. Zij merkte na haar bezoek aan de tandarts dat ze een gemiste oproep had. “Allerlei soorten gedachten schoten door mijn hoofd. Ik dacht dat er iets ergs gebeurd was, misschien met Ewan. Waarom zou hij me anders bellen? Toen hij vertelde wat er aan de hand was, viel ik van mijn stoel van verbazing”, klonk het.

Het koppel is van plan om een deel van het geld uit te geven aan een nieuw huis met vier slaapkamers. Daarnaast staat ook reizen hoog op het verlanglijstje. “Naast financiële zekerheid hebben we er nu ook tijd bovenop gekregen. We kunnen stoppen met werken en samen herinneringen opbouwen.”