Droombjob: laat je betalen om met Lego te bouwen Priscilla van Agteren

05 november 2019

17u47

Kan jij werkelijk alles maken met Legoblokjes? Dan is dit jouw droomjob. Je moet er wel voor naar Scheveningen in Nederland. Daar is het nieuwe 'Legoland Discovery Centre' op zoek naar een 'Master Model Builder' om de mooiste Legomodellen te maken en jonge bezoekers te inspireren om zelf aan het bouwen te slaan.

De voornaamste functievereiste is dat je gek bent op Lego en daar aan bezoekers alles over willen vertellen, meldt de vacature. In workshops helpt de meesterbouwer jonge bezoekers tussen de 3 en 10 jaar oud zelf Legocreaties maken in het Discovery Centre, dat in 2020 opent voor het publiek.

De functie Master Model Builder is een zeldzame: wereldwijd zijn er slechts 26 Legofanaten met die functie. De eisen zijn dan ook hoog. Kandidaten hebben bij voorkeur kennis van en ervaring met modelbouwen op professionele schaal. Zij moeten niet alleen creatief zijn en de mooiste bouwwerken in Lego kunnen maken, maar ook met praktische eisen en strakke deadlines uit de voeten kunnen. De wensen van het hoofdkantoor voor een nieuwe display moet je snel kunnen uitvoeren, binnen het gestelde budget.

Als teamleider is de Master Model Builder verder verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, design, productie en installatie van alle displays met Lego. Ook moet iedere dag samen met de technisch manager gecontroleerd worden of de displays er nog pico bello bijstaan. Want als het Discovery Centre straks opent, zullen er in totaal zowat drie miljoen Legoblokjes opgesteld staan.

Uithangbord

De meesterbouwer is tot slot een uithangbord. Hij of zij spreekt naast Nederlands ook uitstekend Engels en is het publieke aanspreekpunt voor de attractie. Ook media-optredens behoren tot het takenpakket.

Solliciteren kan tot en met 18 november via deze website. Wel moet je voorbereid zijn op een intens sollicitatieproces. Wie door de eerste selectie komt, wordt uitgenodigd zijn of haar Lego-skills te tonen in de ‘Brick Factor’-wedstrijd, die live wordt uitgezonden.

