Dronken skiër van straat geplukt in Noorwegen

02 februari 2018

11u48

Bron: Nettavisen 0 Het leukste van het web De combinatie van een avondje doorzakken en langlaufen is voor een Noorse man in het politiecommissariaat geëindigd. De dertiger werd door de arm van de wet van straat geplukt nadat getuigen hem over het besneeuwde trottoir zagen zwalpen met zijn ski's aangebonden.

Er lag zaterdagavond zo'n tien centimeter sneeuw in de straten van Kongsberg. Ideaal om naar huis te skiën moet de Noor gedacht hebben nadat hij de kroeg uitstapte. De alcohol had echter zijn werk gedaan en de skitechniek van de drinkebroer liet nogal te wensen over. In die mate zelfs, dat bezorgde ooggetuigen de politie alarmeerden.

"De patrouille moest zich ontfermen over een erg beschonken man op ski's in het centrum van Kongsberg", aldus een tweet van het politiekorps. "Zijn skistijl liet erg te wensen over".

's Mans skilatten werden naar verluidt ter plekke in beslag genomen. "Onze mensen verhoorden de man in het politiebureau en brachten hem vervolgens naar huis", aldus commissaris Trond-Egil Groth. Omdat de man geen gevaar veroorzaakte voor andere weggebruikers, wordt hij wellicht niet vervolgd.

Kongsberg: Patruljen måtte ta hånd om en svært beruset mann på ski i Kongsberg sentrum. Klarte verken å gå klassisk eller skøyte. Måtte ta av seg skia under hjemtransporten av patruljen. Politiet S Buskerud(@ politiopssbusk) link

