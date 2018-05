Dronken man haalt spectaculaire stunt uit om thuis te geraken, maar haalt het net niet HR

15 mei 2018

16u33

Bron: Polizei Bremerhaven 0 Het leukste van het web Een dronken dertiger heeft in de Duitse stad Bremerhaven een spectaculaire stunt uitgehaald nadat hij via de deur niet binnen raakte in zijn flat. Het lukte hem echter net niet om zijn bed te bereiken.

De overburen in de Elbestraße keken raar op, toen ze gisteravond rond 8 uur aan het einde van een zonnige dag plots een man naar boven zagen klimmen. Ze alarmeerden de politie. Toen die ter plaatse aankwamen, hing de dronken klimmer roerloos en ondersteboven in zijn dakvenster. De brandweer werd opgeroepen om de man uit zijn hachelijke situatie te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Hij was zelf al wakker geworden, en bleek zwaar onder invloed van alcohol. Omdat hij tijdens zijn klim gewond was geraakt, werd hij in het ziekenhuis verzorgd. De zwaarste kater moest toen nog komen, want de politie had intussen ontdekt dat tegen de 33-jarige nog een arrestatiebevel uitgevaardigd was. Hij werd dus aangehouden.

Meer over Bremerhaven

human interest