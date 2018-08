Drink je graag gin en hou je van reizen? Dan moet je solliciteren voor deze job HR

17 augustus 2018

19u53 6 Het leukste van het web Drink jij graag gin en hou je van reizen? Dan is er goed nieuws: je kan er nu ook voor betaald worden. Mr Foggs, een keten van bars in Victoriaanse stijl in London, heeft samen met Bombay Gin de perfecte job voor jou. Je kan nog solliciteren tot 27 augustus.

Volgens de functieomschrijving word je in deze job betaald om te drinken en de wereld rond te reizen. Op het programma staan onder meer bezoekjes aan Mumbai, Hong Kong, Tokio, San Francisco, New York en Lissabon (niet noodzakelijk in die volgorde). Tijdens zijn trip, die duurt van augustus tot november 2018, moet de ambassadeur kruiden en andere plantaardige producten verzamelen. Daarmee wordt op het einde een limited edition gin-cocktail samengesteld. De ambassadeur zal trouwens later bij elk bezoekje aan een bar van Mr Foggs zo'n cocktail krijgen, van het huis.

Jules Verne

De functie, die vooral mikt op aspirant-ontdekkingsreizigers, is geïnspireerd de roman 'De reis om de wereld in tachtig dagen' van Jules Verne. Van de ambassadeur wordt verwacht dat hij een blog bijhoudt en op sociale media verslag uitbrengt van zijn reis. Over het salaris wordt in de functieomschrijving niets gezegd. Wel moeten kandidaten een geldig paspoort hebben, minstens 21 jaar zijn, een beetje ervaring hebben met foto's maken en schrijven op sociale media. En ze mogen het niet erg vinden om af en toe Victoriaanse kleren te dragen.