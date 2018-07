Drie sportwagens, een boot, 175 zonnebrillen en 45 euro per portie eten: deze hond leeft als een echte diva Jolien Meremans

29 juli 2018

13u16

Bron: FOX 0 Het leukste van het web Drie auto's, een boot en 175 zonnebrillen: Princess Cleopatra Superchill heeft het allemaal. De zevenjarige Britse hond leidt een echt luxe leventje en daar heeft haar baasje wel heel veel geld voor over. Alleen al haar eten kost 45 euro per portie.

Princess Cleopatra Superchill, een staffordshire bull terrier, leeft als een echte superster. Haar baasje Anthony Welsh beschrijft de viervoeter als “zijn dochter” en wil niet dat zij iets tekort komt. Zo heeft de hond 65 outfits, 175 zonnebrillen en een kinderwagen die maar liefst 1.694 euro kostte, zodat ze haar pootjes zeker niet vuil kan maken.

Sportwagens en gepersonaliseerde tennisballen

Omdat Princess Cleopatra Superchill net zeven jaar is geworden, besteedde haar gulle baasje nog eens 1.129 euro aan cadeautjes. De jarige kreeg onder andere een nieuwe set tennisballen en een op maat gemaakte mountainbike. Op haar verjaardagsfeestje kon Cleopatra ook nog smullen van een gepersonaliseerde verjaardagstaart.

H.R.H Princess 👸 Cleopatra SuperChill 😎🚲🐶❤👸 a.k.a the Peoples Princess 👸 X . Een foto die is geplaatst door null (@woof_woof_cleo) op 11 nov 2017 om 09:31 CET

Welsh koopt alleen het beste hondenvoer voor zijn hond, en betaalt ongeveer 45 euro per portie. Hij gaf zijn “dochter” ook al drie sportwagens cadeau en laat haar meerdere keren per maand verwennen in een schoonheidssalon.

"Dochter"

"Cleo is gewoon geweldig en heel uniek. Mensen denken misschien dat ik haar verwen, maar ze is als een dochter voor mij. Ik wil haar alles geven wat ze nodig heeft”, aldus Welsh. “Ze laat me elke dag lachen en toont dat ze mij graag ziet. Ze is een legende.”

De obsessie van Welsh begon toen hij de viervoeter als pup uit een kooi redde. Ook de moeder van Cleopatra werd toen bevrijd. Cleopatra is nu een echte superster en doet mee aan talloze hondenshows.

WOOF WOOF CLEO EAR, I AM GONNA BE ON SCOUSE TV TOMORROW AT 6 O CLOCK. SO THIS PROGRAM WILL AIR ON BAY TV ON MADE IN LIVERPOOL ON THE 6 O CLOCK NEWS. SO PLEASE MAKE SURE YOU WATCH MY SUPER CHILL STYLE. XX THANKS PEEPS🐶👸🚲😎 Een foto die is geplaatst door null (@woof_woof_cleo) op 18 okt 2017 om 19:50 CEST