Drankjesmerk betaalt 88.000 euro aan wie jaar zonder smartphone kan leven jv

13 december 2018

11u55 60 Het leukste van het web Wat is het eerste dat jij doet als je opstaat? Je smartphone controleren? Voor velen onder ons is de smartphone dagelijks van ‘s morgens tot ‘s avonds een geliefde metgezel. Kunnen we nog wel zonder? Net dát wil VitaminWater testen. Het drankjesmerk looft 100.000 dollar uit aan iemand die het een jaar lang zonder smartphone kan uithouden.

Smartphoneverslaving is al lang geen nieuwe term meer. Geef toe, we zouden nog amper een uurtje zonder kunnen, laat staan een héél jaar. Dát zou pas een uitdaging zijn, toch? 365 dagen lang afstand doen van je smartphone en al die tijd opnieuw met een gsm die de jeugd van tegenwoordig een ‘Nokia-baksteen’ noemt door het leven wandelen. Uit eigen beweging zou je het niet meteen doen, gokken we, maar als er iets tegenover staat? Een mooi bedrag van 100.000 dollar of 88.000 euro, bijvoorbeeld?

Dat idee is uit de koker van de marketingafdeling van VitaminWater gekomen, een van de merken van The Coca-Cola Company. En het is misschien wel even het overwegen waard voor de Amerikaanse consument, met een bedrag van omgerekend zo’n 7.300 euro per maand. Daar moet een gewone snuiter ook in de VS toch al heel veel uren voor kloppen, meer dan er in een werkdag zitten.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX vitaminwater®(@ vitaminwater) link

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten kandidaten tegen 8 januari een foto op Twitter of Instagram posten, daarbij VitaminWater taggen én uitleggen waarom ze meedoen en wat ze van plan zijn om een jaar zonder smartphone te overleven. Verplichte hashtags: #nophoneforayear en #contest. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. De wedstrijd geldt enkel voor Amerikaanse burgers.

De richtlijnen om de begeerde 88.000 euro te winnen:

- Je mag 365 dagen lang geen enkele smartphone gebruiken. Als sms’en een prettige ervaring is of je geraakt op het internet, dan heb je waarschijnlijk een smartphone vast.

- Dit betekent dat je niemands smartphone fysiek mag aanraken, strelen, knuffelen of op een andere manier fysiek aanhankelijk bejegenen.

- Als je in bed ligt en je telefoon mist, probeer dan niet een middernachtelijke scroll uit te voeren... Sluit gewoon je ogen en droom over vitaminewater...

De kandidaten worden geselecteerd op basis van creativiteit, originaliteit, humor, aansluiting bij het merk en kwaliteit van tekst en beeldmateriaal.

Maar dé vraag is natuurlijk: hoe gaan ze de deelnemers in godsnaam controleren? Daar geeft VitaminWater nog niet te veel details over prijs. Wel is bekend dat de kandidaten ergens in de wedstrijd aan de leugendetector moeten.