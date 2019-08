Draagt Berlusconi een masker? Na zoveel cosmetische ingrepen zou je bijna gaan twijfelen AW

22 augustus 2019

18u34 0 Het leukste van het web Al is het voornaamste doel van plastische chirurgie mensen knapper of jonger te doen lijken, dat durft wel eens te mislukken. Laat Silvio Berlusconi (82), de voormalige Italiaanse premier, daar een voorbeeld van zijn. Hij ging zo vaak onder het mes dat zijn gezicht wel van plastic gemaakt lijkt te zijn, alsof het een masker is.

Het is al langer geweten dat Berlusconi niet vies is van cosmetische ingrepen en haartransplantaties, maar daarin lijkt de voormalige premier toch een stapje te ver zijn gegaan. Zijn voorhoofd werd strak naar achter getrokken, van rimpels is er nauwelijks sprake bij de bejaarde man, en zijn tanden zijn oogverblindend wit.



Over de laatste cosmetische ingreep van Berlusconi ontstond enkele jaren geleden overigens al wat commotie. Maar vandaag - tijdens zijn bezoek aan de Italiaanse president Sergio Mattarella - ging het gezicht (of masker) van Berlusconi alweer met alle aandacht lopen.

Italiaanse regeringscrisis

De Italiaanse president Sergio Mattarella voert sinds gisteren gesprekken met de verschillende politieke leiders in zijn land, om een weg uit de regeringscrisis te zoeken, nadat premier Giuseppe Conte dinsdag zijn ontslag indiende bij de president.