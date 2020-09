Douane pakt fier uit met vangst “nagemaakte Apple AirPods” die mogelijk legale OnePlus Buds zijn

jv

14 september 2020

14u06

Bron: The Verge 0 Het leukste van het web Apple heeft enorm veel - en voor sommigen ook "schaamteloze” - navolging gekregen sinds de lancering van de AirPods in september 2016, maar dat is nog iets anders dan illegale namaak. Die les lijkt de Amerikaanse douane van de luchthaven JFK in New York te hebben geleerd. Trots toonde die de onderschepping van 2.000 “valse” Apple AirPods. Maar op hun eigen foto’s zijn vermoedelijk legale OnePlus Buds te zien, meldt The Verge.

De CBP (Customs and Border Protection) kondigde op Twitter de vangst aan van “2.000 nagemaakte Apple AirPods uit Hongkong, met een waarde van 398.000 dollar als ze écht waren geweest”. De douane nam de vermeende fake AirPods op 31 augustus in beslag. Ze kwamen uit Hongkong en hadden Nevada als bestemming. Volgens de CBP hadden ze dus een waarde van 335.000 euro, als het 2.000 échte draadloze oordopjes van Apple waren. Maar daar geloofde de douane niets van. “Dat is geen Apple”, tweetten de douaniers, met het icoontje van een rode appel erbij, verwijzend naar het beroemde schilderij van René Magritte met het onderschrift: ‘Ceci n’est pas une pipe’ (dit is geen pijp).

De tweet lijkt ook eerder surreëel. Het klopt inderdaad dat het geen Apple-product betreft op de beelden die de CBP zelf vrijgaf. Maar volgens The Verge ging het wel degelijk om authentieke oordopjes, zij het dan gefabriceerd door een concurrent, namelijk smartphonemerk OnePlus. Dat stond ook gewoon zo aangegeven op de verpakking die iedereen kan zien op de foto’s. The Verge ziet daarop niet meteen fraude. “Het gaat niet om een nep-AirPods-verpakking die het verkeerde lettertype gebruikt of zoiets”, schrijft de website. “Er is op het eerste gezicht geen bedrog in het spel, althans toch niet met het in beslag genomen product. Als dit een verzending van AirPods had moeten zijn, dan is dat een ander verhaal.”

“Het is niet duidelijk of alle 2.000 setjes oordopjes OnePlus Buds waren”, aldus nog The Verge. Zo ja, dan zou de werkelijke marktwaarde 158.000 dollar zijn (een paar kost 79 dollar in de VS, 89,99 euro bij ons) of omgerekend 133.000 euro (179.980 euro aan de Belgische prijs).

De CBP reageerde nog niet op de vragen van The Verge, maar haalde de tweet ook niet weg. De techsite besluit gevat: “Was dit een gênante blunder van de douane, of een wake-upcall dat oordopjesmakers een beetje origineler moeten zijn? Misschien allebei”.

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB CBP(@ CBP) link