Door een onverwachte vertraging deden deze passagiers vannacht iets heel unieks

Bron: ABC7 210 Thinkstock Het leukste van het web De passagiers van vlucht HAL 446 van Hawaiian Airlines zijn vannacht teruggevlogen in de tijd. Op zich niet opmerkelijk - in de luchtvaart is dat schering en inslag - maar deze vlucht deed dat door een onverwachte vertraging over de jaarwisseling heen. De vlucht vertrok in 2018, en kwam toe in 2017.

De vlucht van Auckland (Nieuw-Zeeland) naar Honolulu is sowieso niet erg goed voor je bioritme. De twee steden liggen een dikke 7.000 kilometer van elkaar af - goed voor bijna negen uur vliegen - en het tijdsverschil is immens: Auckland ligt maar liefst 23 uur voor op Hawaii.

De vlucht van gisterenavond zou normaal net voor middernacht vertrekken in Auckland, maar kende onverwacht een vertraging van 10 minuten. Daardoor maakten de passagiers de jaarwisseling nog net mee in Nieuw-Zeeland. Vervolgens vlogen ze terug naar 2017 en kwamen om kwart na tien 's ochtends (op 31 december dus) aan in Hawaii. Meer dan 13 uur voor het nieuwe jaar.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq Sam Sweeney(@ SweeneyABC) link

Nieuwsreporter Sam Sweeney stuurde deze uitzonderlijke gebeurtenis via Twitter de wereld in, en heel wat mensen waren danig onder de indruk van het tijdreizen. De 'Back to the future'-mopjes bleven dan ook niet lang uit.

pic.twitter.com/xnyhonV1rK Joe Cuzz III(@ joecuzz78) link

First thing popped into my head was Cher singing "If I Could Turn Back Time" Happy New Year to Cher❤❤ Shank(@ Quteleggs22) link