Doof topmodel reageert gaaf als hij vrouw betrapt die hem stiekem fotografeert op de metro

26 april 2018

17u49

Bron: Buzzfeed News 0 Het leukste van het web Heb jij ook weleens een (beroemd) iemand stiekem gefotografeerd met je gsm? Loiba Maria, een Braziliaanse jiujitsutrainster uit New York, kon zich vorige week niet bedwingen toen er een "onwaarschijnlijk aantrekkelijke" man over haar op de metro zat. Ze maakte een boel foto's van de knapperd, maar die liet zich niet onbetuigd.

Loiba Maria gaf aan BuzzFeed News toe dat ze de hele rit open en bloot naar de man bleef staren. Haar excuus? Ze kwam hem bekend voor. Ze dacht een paar kiekjes te schieten om daarna online te op zoeken wie hij nu precies was.

Haar voorgevoel was juist. De kerel die over haar zat, is in de VS een bekend figuur: het mannelijke, dove model Nyle DiMarco uit Washington DC. Hij won in 2015 America's Next Top Model (ANTM) en een jaar later Dancing With The Stars. Hij was de eerste dove deelnemer aan ANTM.

LMAOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/QaouWbgIRC Nyle DiMarco(@ NyleDiMarco) link

Loiba stuurde hem de foto's voor bevestiging: "Ik denk dat ik je vorige zondag op de E-trein zag. Als jij het bent, ben je heel knap in het echt". Zijn antwoord bleef niet lang uit op Twitter. Vijf tranen lachende smileys en dan: "Yep, ik wist dat je foto's van mij aan het nemen was. Dank, lieverd." Mét een foto erbij die Nyle blijkbaar had gemaakt van Loiba terwijl die hém aan het kieken was op de metro. Dat was geestig genoeg om viraal te gaan.

"Ik was mij er niet van bewust dat hij ook zelf foto's van mij nam", zegt Loira aan BuzzFeed. Twitter smulde ervan, niet in het minst van het lachje op het Loira's gezicht die haar binnenpretjes duidelijk veruitwendigden.

De site contacteerde ook Nyle DiMarco zelf, die vertelde dat hij "dovenogen" heeft. "Die zijn heel alert en ik had haar op mij gerichte camera dan ook meteen gespot". DiMarco had enkel spijt dat hij niet samen met Loiba een selfie had genomen voor hij van de metro stapte.

And hahahaha apparently I wasn't discreet when I tried to snap a fan! pic.twitter.com/wthByhinam Nyle DiMarco(@ NyleDiMarco) link

Happy Friday! 📸: @taylormillerphoto Een foto die is geplaatst door null (@nyledimarco) op 23 jun 2017 om 18:54 CEST

She looks very happy 😂 pic.twitter.com/fvaHkrYl8R Ouija Bored 💀(@ JamesFlynn0) link

Playing tourist in the city of DREAMS- Een foto die is geplaatst door null (@nyledimarco) op 25 apr 2018 om 19:00 CEST