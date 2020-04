Donaties blijven maar komen: Britse oorlogsveteraan wandelde met rollator nu al bijna 20 miljoen euro (!) bijeen voor zorgsector Naz Taha ADN

17 april 2020

12u35

Bron: AD.nl, ANP, Belga 20 Het leukste van het web Door steunend op zijn rollator rondjes in de tuin te lopen, heeft de 99-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore inmiddels maar liefst 17,4 miljoen pond (ongeveer 19,9 miljoen euro) opgehaald voor Britse zorgverleners. Op zijn ‘sponsorloop’ wordt wereldwijd lovend gereageerd. Zelfs de Britse prins William feliciteerde de ‘held’ uit Bedfordshire al. Premier Boris Johnson belooft een gepast eerbetoon.

Mensen blijven massaal geld doneren aan Tom Moore, de 99-jarige Britse oorlogsveteraan die honderd rondjes in zijn tuin liep om geld op te halen voor zorgpersoneel. Iedere dag liep hij er tien, ondersteund door een rollator. De donatieteller staat inmiddels dus op ongeveer 20 miljoen euro, terwijl de loopactie donderdag al werd voltooid. Met het opgehaalde geld wil Moore de verplegers en artsen steunen die zware tijden kennen door het coronavirus.



Kanker en gebroken heup

Moore beloofde ruim een week geleden om voor zijn aanstaande 100ste verjaardag (op 30 april) honderd keer de lengte van zijn tuin te wandelen. Hij wilde met zijn actie de medewerkers van de Britse National Health Service (NHS) bedanken voor de behandeling die hij heeft gehad voor kanker en een gebroken heup. “Als je bedenkt voor wie het allemaal is - al die dappere dokters en verpleegsters die we hebben - denk ik dat ze elke cent verdienen, en ik hoop dat we wat meer voor hen kunnen ophalen”, zei hij onder meer tegen de BBC.

Zijn doelbedrag? 1.000 pond. Dat is op zijn zachtst gezegd ruimschoots overschreden. Dat de NHS het in deze coronatijden enorm moeilijk heeft en er nu miljoenen hun richting zullen uitgaan, doet de veteraan veel deugd. “In de laatste oorlog waren het soldaten in uniform aan de frontlinie. Dit keer bestaat ons leger uit dokters en verpleegsters in uniformen”, zei hij bij een Britse ochtendshow.

We sent #CaptainTomMoore a special message from the Duke and Duchess of Cambridge. 🥰 Watch his reaction below...⤵️@KensingtonRoyal @captaintommoore #WalkWithTom #BBCBreakfast

Captain Moore

De NHS heeft al heel opgetogen gereageerd op het gigantische succes van Moore’s actie. “Erg inspirerend en we voelen ons vereerd”, klinkt het. Aan ziekenhuizen bedankten zorgverleners hem in tranen. Ook Matt Hancock, de Britse minister van Gezondheidszorg, heeft een speciaal woord van dank uitgesproken voor de veteraan. “Hij is een bron van inspiratie voor ons allemaal.’’

“Het is fantastisch om te zien hoe hij mensen inspireert door zijn verhaal en volhardendheid’’, klonk het dan weer bij prins William. De Britse prins doneerde ook een onbekend bedrag aan de veteraan, die inmiddels luistert naar de bijnaam ‘Captain Moore’.

Moore diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in India, Birma (nu Myanmar) en op het Indonesische eiland Sumatra. Tijdens de sponsorloop in zijn eigen tuin droeg de Brit zijn oorlogsmedailles. Zijn laatste tien rondjes werden live uitgezonden. Na het allerlaatste rondje zei hij dat ‘voor alle mensen die het moeilijk hebben de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen’. Ook gelooft de Brit dat we er uiteindelijk doorheen komen, al kost dat tijd.

Eerbetoon

De afgelopen dagen klonk de roep om Captain Moore te ridderen steeds luider. Een petitie waarmee Britten pleiten voor een eretitel werd meer dan 500.00 keer getekend. Premier Boris Johnson zegt dat een eerbetoon onderweg is.