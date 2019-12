Donald Trump brengt in geheel eigen stijl ‘Love U More’ van DJ Paul Elstak jv

10 december 2019

13u00 0 Het leukste van het web Wie Donald Trump als zanger in een hardcore clip wil bezig zien, wordt door Te Kut op zijn/haar wenken bediend in een originele versie van Love U More van DJ Paul Elstak.

De Nederlandse DJ Paul Elstak (53), grondlegger van de hardcore, viert zaterdag de 25ste verjaardag van zijn hit Rainbow In The Sky met een feestje in de Gelredome in Arnhem. Het nummer haalde destijds de derde plaats als hoogste notering in de Nederlandse Top 40. Dat is minder goed dan Love U More dat tot de tweede positie klom. Te Kut bokste een versie van dat laatste nummer in elkaar met als zanger de Amerikaanse president Donald Trump.