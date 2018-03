Dolblij weerzien: vermiste hond duikt anderhalf jaar later plots op TTR

11 maart 2018

16u25

Bron: wistv.com 0 Het overkwam een Amerikaanse familie uit Coral Springs in de staat Florida. Het gezin kreeg onlangs nieuws te horen waar ze waarschijnlijk niet meer op gehoopt hadden: hun geliefde Princess werd na anderhalf jaar teruggevonden.

Het verdriet van het gezin kende geen grenzen toen de 9-jarige Princess van de ene op de andere dag verdween in september 2016. De familie zette een zoekactie op touw, maar tevergeefs. Princess was nergens te bespeuren. Toch bleef de familie hopen. De kleine viervoeter werd uiteindelijk meer dan een jaar later teruggevonden. Zo'n 100 km verderop.

"Toen we een telefoontje kregen met het nieuws dat onze hond terecht was, konden we het niet geloven", vertelt grootvader Gelson Cardoso, die Princess onmiddellijk ging ophalen in een dierenasiel in de Amerikaanse staat North Carolina. "Het is een wonder dat we haar anderhalf jaar later terugzien", klinkt het vol ongeloof. Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe de hond daar terechtkwam, is hij terug thuis.

Onderweg maakte Cardoso alvast een filmpje van Princess dat hij naar zijn kleindochters stuurde. Zij zaten vol ongeduld te wachten om hun hond in de armen te nemen. "Ze zal verwend worden wanneer ze terug thuis is. Dat kan ik je met zekerheid vertellen", vertelt Cardoso al lachend.