Doe jij morgen mee met 'Ugly Christmas Sweater Day'? Het perfecte moment om je kitscherige kersttrui aan te trekken Daimy Van den Eede

20 december 2018

Vrijdag 21 december is internationale ‘Ugly Christmas Sweater Day’. Op die dag is het de bedoeling dat je je meest opvallende en kitscherige kersttrui aantrekt. Dat kan thuis, maar ook op het werk. Zo kan je samen met je collega’s het laatste weekend voor Kerstmis feestelijk inzetten. Je hoeft je kerstoutfit trouwens niet te beperken tot een trui: ook gekke sokken of een opvallend hoofddeksel kunnen.

