Dit wil je écht niet tegenkomen op het strand

sam

12u09

Bron: KameraOne 0

Op een populair strand in Florida zagen mensen gisteren een grote krokodil opdoemen uit de zee. Dat gebeurde op Hollywood Beach, tussen Miami en Fort Lauderdale. Medewerkers van de dienst voor wildbeheer rukten uit om het dier te vangen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De krokodil vluchtte het water in, maar kon uiteindelijk toch worden gevangen. De Amerikaanse krokodil is een beschermde diersoort.

rv