Dit schattige beestje helpt jou misschien van je spinnenfobie af TT

12u01

Bron: YouTube 0 Het leukste van het web Heb jij net zoals zo veel andere mensen ook zo'n heilige schrik van spinnen? Hoe die acht harige poten over het tapijt kronkelen en vliegensvlug over de muur rennen? Maak dan kennis met Lucas, een uiterst aaibare versie van een anders zo angstaanjagende tarantula, die ook jouw hart zal veroveren met zijn schattige blik. En wie weet misschien zelfs zal helpen over je spinnenfobie te geraken.

Het animatiefilmpje over Lucas staat nog maar vijf dagen op YouTube en is nu al bijna 2,5 miljoen keer bekeken. De fluffy spin met het ijle stemmetje verovert duidelijk veel harten en duikt over heel de wereld op in de trending-lijstjes.

Lucas is een creatie van een werknemer bij de Amerikaanse animatiestudio Blue Sky Studios. Joshua Slice tekende de spin met opzet met veel te grote ogen en twee extra kleine oogjes om de aaibaarheidsfactor nog een extra boost te geven. Hij vroeg zijn neefje Lucas om het stemmetje in te spreken.

Veel YouTubers hopen dat er ooit zelfs een langspeelfilm komt over Lucas, en hopen dat de grote animatiestudio Pixar het idee zal oppikken.

Joshua Slice Lucas de fluffy spin.