Dit paard lijkt stervende merrie te bijten, maar dan blijkt dat hij het leven van zijn stalgenoot redt

27 januari 2018

10u01

Een paard is er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd het leven van zijn stalgenoot te redden. De Engelse eigenaars hadden de merrie opgegeven, na zes uur zwoegen om Beatrice op haar poten te krijgen. Maar 20 minuten voor de dierenarts het fatale spuitje zou toedienen, hielp haar stalgenoot Beau de merrie recht te staan. Het filmpje van de reddingsactie nabij Bath gaat viraal.

Eigenaar Donald MacIntyre en zijn vrouw Jane Lipington hadden het paard op de stalvloer aangetroffen, Beatrice was in elkaar gestuikt door hevige pijnen in de buikstreek. Iets wat vaak bij paarden voorkomt. Hoe langer de merrie op de grond lag, hoe groter het risico op orgaanfalen werd door het enorme gewicht van het paard.

Donald en vier van zijn medewerkers op de boerderij hadden herhaaldelijk geprobeerd om het dier op haar poten te helpen staan. Ze haalden zelfs de grove middelen boven, maar niets baatte, zelfs geen touwen of een tractor. De hartslag en de bloeddruk van Beatrice stegen naar een gevaarlijk niveau, dus besloten de eigenaar het dier niet langer te laten afzien. Hij belde de dierenarts om haar een verlossend spuitje te geven. 20 minuten voor het zover was, herinnerde Donalds vrouw Jane zich dat Beau, de stalgenoot van Beatrix, uitgelaten moest worden en ze opende zijn staldeur. In plaats van naar buiten te gaan, benaderde de hengst zijn maatje, hij liet zijn hoofd en nek over de staldeur zakken en beet in de nek van Beatrice in een poging haar te helpen. Als bij wonder rolde de merrie op haar zij en stond ze recht. Intussen is het paard helemaal hersteld.

Jane is nog altijd niet bekomen van de bijzondere reddingsactie van Beau. “We dachten dat we Beatrice kwijt waren en hadden alles geregeld voor haar spuitje, maar Beau wist wat hij moest doen. De dierenarts was ook onder de indruk. Dat paarden uitzonderlijke dieren zijn, wisten we al langer, maar we hadden nog nooit een paard het leven van een soortgenoot zien redden. Zes uur lang hebben we met touwen en machines Beatrix proberen rechttrekken, maar het was allemaal tevergeefse moeite. Beau is er wel in geslaagd haar op haar poten te krijgen. De twee zijn al vier jaar maatjes en hebben een bijzondere band.”

Het koppel heeft 23 paarden op hun boerderij in het Engelse Langridge.