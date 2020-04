Dit Nederlandse restaurant heeft wel heel bijzondere service: bezorger brengt nasi met zijn racewagen AW

14 april 2020

17u37

Een Indonesisch restaurant in de Nederlandse stad Helmond, in de provincie Noord-Brabant, heeft een bijzondere actie voor het goede doel bedacht. Voor één keer bezorgt het restaurant het eten met een racewagen.

Het gaat om restaurant Loro Blonyo in Helmond. De racewagen Ariel Atom 3.5 Supercharged komt in actie op één bezorgdag: zondag 19 april. De ludieke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor het personeel van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Wie een ‘snelle’ bezorging wil, betaalt 20 euro extra. Dat geld gaat naar de actie ‘Voor de toppers van het Elkerliek’. Met het opgehaalde geld worden dinerbonnen gekocht voor ziekenhuismedewerkers.

De eenmalige snelle bezorging is mogelijk gemaakt door Roy Soons uit Helmond. Hij rijdt belangeloos in zijn Ariel Atom 3.5 Supercharged de nasi en bami rond. Bestellers mogen na bezorging op de foto met zijn opvallende bolide.