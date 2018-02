Dit moet zowat het origineelste Tinderprofiel ooit zijn TK

22 februari 2018

13u59

Ben je geen fotomodel? Dan kan je maar beter zorgen dat jouw Tinderprofiel opvallend is, of je wordt genadeloos naar links geveegd. Sam heeft dat heel goed begrepen en ontwierp voor het zijne een heuse PowerPoint-presentatie.

Meestal krijg je op een Tinderprofiel wat basic info en een aantal foto's te zien, maar Sam heeft die laatste vervangen door PowerPoint-slides. Zo kan hij zichzelf wat beter voorstellen én zijn gevoel voor humor etaleren.

Het was de Britse Gracie Barrow die op het profiel stuitte en het vervolgens op Twitter postte. "Ik vond het hilarisch! Het werd beter met elke slide", was haar mening. Zo heeft Sam het onder meer over zijn hobby's (praten over zijn gevoelens en pizza van Domino's) en zijn kwaliteiten (goede kennis van drankspelletjes en bezitter van een Netflix-account). Verder geeft hij ook nog mee dat 'zijn vrienden zeggen dat hij grappig is' en dat hij 'niet de slechtste is in seks'.

De kerel sluit af met een aantal 'reviews'. Die zijn onder meer afkomstig van Donald Trump - 'Deze kerel maakt de béste PowerPoints' - en Leonardo Di Capri Sun - 'niet de slechtste Sam die ik ken'.

Gracie kan er alvast hartelijk om lachen en heeft dan ook naar rechts geswipet. Ze meldt dat zij en Sam binnenkort zelfs eens zullen afspreken. Laten we hopen dat hij daar dan ook een PowerPoint over maakt.