Dit meisje met gebroken hart had nog één wens voor risicovolle operatie: trouwen met haar beste vriend

Sophia (5) werd geboren met een levensbedreigende hartaandoening en dit maakt dat ze al verschillende openhartoperaties moest ondergaan. Voor haar volgende risicovolle ingreep, had ze maar een grote wens. En haar mama heeft die helpen realiseren: vorige maand stapte het moedige meisje 'in het huwelijksbootje' met haar beste vriend.

Sophia Elyssa Chiappalone woont in het Amerikaanse Connecticut en onderging al twee openhartoperaties en tal van andere procedures. In januari moet ze nog eens onder het mes. Die ingreep houdt heel wat risico's in, de artsen kunnen de afloop niet voorspellen. Trouwen met haar vriendje Hunter stond op nummer één in haar bucketlist. Dus organiseerde mama Kristy Somerset-Chiappalone op 23 oktober een speciale ceremonie op de speelplaats, fotografe Marisa Balletti-Lavoie van Sassy Mouth Photo legde de magische dag vast op de gevoelige plaat.

Sophia kreeg haast meteen na de geboorte de diagnose van tetralogie van Fallot met pulmonale atresie. Dit is een genetisch hartdefect met vier verschillende problemen. Haar mama Kristy Somerset-Chiappalone, legt op de Facebookpagina ‘Sophia Elyssa Chiappalone the beautiful baby with a broken heart’ uit dat de aandoening van haar dochter levensbedreigend is en dat er nog veel openhartoperaties zullen moeten volgen voor het hart van Sophia helemaal hersteld is. Ook is haar levensverwachting lager dan die van gezonde leeftijdsgenootjes en zal ze in de toekomst nog een long- en harttransplantatie nodig hebben. “Ze is een wandelend wonder” schrijft haar mama op social media.

Sinds de fotoshoot viraal gaat, is Kirsty overweldigd door de steun van vreemden. “Ik krijg zoveel liefde en steun. Dit huwelijk was de onschuld in zijn puurste vorm. Sophia vecht sinds haar eerste adem om te leven, maar ze heeft nooit anders gekend. Haar huwelijk met Hunter is prachtig. De meeste mensen wachten heel hun leven op iemand die hen steunt in goede en in kwade dagen. Zij heeft een beste vriend en de liefde van haar leven op haar derde ontmoet. De wereld moet dit verhaal kennen.”