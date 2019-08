Dit knalroze huis versierd met emoji’s is het resultaat van een burenruzie HR

10 augustus 2019

17u11

Bron: The Washington Post, WPTV 3 Leukste van het web Bewoners uit een welgestelde, residentiële buurt in Manhattan Beach zijn boos. Ze eisen dat de gemeente hun buurvrouw verplicht om haar huis opnieuw te schilderen, maar dan in neutrale kleuren. De knalroze attractie met reuze-emoji’s is het resultaat van een burenruzie.

Sinds enkele jaren is het in Manhattan Beach verboden om huizen te verhuren voor periodes van minder dan 30 dagen. Ondanks dat verbod, had Kathryn Kidd haar huis in 39th Street, vlakbij bij het strand aan de kust van Californië, op AirBnB gezet. De vrouw beweert dat ze niets wist van het verbod. De buren vonden het niet grappig. Ze verklikten de vrouw bij de gemeente, wat haar een boete van 4.000 dollar opleverde.

Een paar weken later daagde plots een schilderteam op. Kidd liet haar huis volledig roze spuiten. Om het helemaal af te maken, kwamen er twee gigantische emoji’s op met rollende ogen en grote wimpers, eentje met een uithangende tong, de andere met dichtgeritste mond.

“Ze doet dit om ons te pesten”, zegt Susan Wieland, een van de bewoners die de vrouw verklikte. “Ik voel me zelfs persoonlijk aangevallen”, aldus de vrouw, die zelf ook ‘wimperextensions’ heeft.

Zure buurt opvrolijken

Kathryn Kidd beweert dat ze de buurt alleen maar wat wil opvrolijken. “De mensen lijken hier zuur en gedeprimeerd. Ze zijn té bezorgd over andermans zaken”, zegt ze. “Daarom wilde ik hen verblijden met een kleurrijke, positieve en vreugdevolle boodschap.” Volgens haar heeft het niets te maken wraak.

De gemeente liet al weten dat het niet illegaal is. Er geen regels zijn over hoe bewoners hun huis wel of niet mogen verven.

Bekijk ook: ‘Sexy Paaspoppen’ in voortuin veroorzaken burenruzie.