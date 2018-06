Dit is pas een einde van het schooljaar Marco Mariotti

29 juni 2018

12u21

Bron: Eigen berichtgeving 0

Geen langdradige proclamatie of misviering bij het Sint-Franciscus College in Heusden-Zolder deze namiddag. Enkele honderden leerlingen mochten op de laatste schooldag de voltallige schooldirectie natspuiten. De directie werd centraal tussen hekken gezet en alle leerlingen werden bewapend met flessen water.

“Dit is hier jaarlijkse traditie”, zegt sportleraar Kris Bertrands. “De leerlingen kijken hier naar uit en het warme weer is ideaal. Het is trouwens water van de regenput, dus we houden rekening met de droogte.” Ook de directie kreeg de kans om terug te ‘schieten’, maar moest vooral drijfnat op zoek naar droge kleren. Net zoals iedereen na een watergevecht van 10 minuten.