11 juli 2019

“Niet in het slijk spelen” is een zin die alle ouders kennen. Maar eergisteren zei niemand dat in Westland (Michigan), tijdens de 32ste editie van de jaarlijkse Mud Day. In het Nankin Mills Park lag namelijk een enorm modderbad te wachten op alle kinderen tot twaalf jaar. Ze konden deelnemen aan de modderlimbo of kruiwagenraces, en dingen naar het kroontje van Koning en Koningin Modder. Gelukkig stond de brandweer paraat om iedereen af te spoelen.