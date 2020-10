Dit is het meest getatoeëerde automerk op Instagram Erik Kouwenhoven

Bron: AD.nl 2 Het leukste van het web Liefhebbers van Jeeps en Cadillacs hebben relatief vaak de behoefte om hun lichaam te versieren met de naam van hun favoriete automerk. Maar het merk dat bij fans het vaakst onder de huid kruipt, is Volkswagen.

Een analyse van Instagramposts door Compare The Market wees uit welke automerken het vaakst in tatoeages voorkwamen op het sociale netwerk. Er bleken maar liefst 5.507 VW-tatoeages op foto's te staan - duizenden meer dan tatoeages van andere automerken.

Volkswagen maakt al decennialang toegankelijke auto's en heeft misschien daarom zo'n enorme fanbasis. Niet alleen moderne Volkswagens, maar ook klassieke modellen - die vaak worden aangepast en omgebouwd - maken deel uit van de belevingswereld van VW-fans.



Het merk is bovendien populair bij hipsters, die in de regel graag hun eigen lichaam gebruiken om hun identiteit te benadrukken.

Ook zijn veel VW-modellen zoals de Kever en de T1 'hippiebus’ uiterst fotogeniek. Niet vreemd dus dat op plek twee het merk Jeep is geëindigd met zijn karakteristieke, vierkante vormen. Compare The Market telde 2.139 jeep-tattoo’s. Op de derde plaats eindigde Cadillac met 1.775 tatoeages. Meer lijstjes over auto's en tatoeages vind je hier.

