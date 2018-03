Dit is 'Glorious': de duurste praline ter wereld MV

17 maart 2018

14u45

Pralines hebben een vaste plaats in het hart van menig chocolade liefhebbers. Maar de die hard-fans van chocolade boeken voor dit weekend toch nog best rap een retourtje richting Portugal. Daar vindt dit weekend het International Chocolate Festival plaats. De ster van het hele gebeuren? Glorious, een praline bedekt met 23 karaat goud waarvoor je ongeveer zo'n 8.000 euro betaalt.

Daniel Gomes, een Portugese chocolatier, werkte een volledig jaar aan het pareltje dat de naam 'Glorious' kreeg. En of de praline glorious genoemd mag worden. De chocoladetruffel, die de vorm kreeg van een diamant, kan alles behalve vergeleken worden met een 'gewone' praline. Glorious is gemaakt met de meest exclusieve ingrediënten zoals saffraan, witte truffel, vanille uit Madagaskar, zwarte chocolade van Valrhona, goudvlokken en een mysterieus geheim ingrediënt. Wat tel je voor dit alles neer? Maar liefst 7.728 euro.

Alsof dit allemaal nog niet exclusief genoeg is, wordt er van de praline maar een beperkte oplage gemaakt. Wat wilt zeggen dat er wereldwijd dus maar 1000 Glorious pralines bestaan. Wil jij er graag een bemachtigen? Dan mag een vliegtuigreis van enkele uren je niet afschrikken, want de praline wordt alleen verkocht in Rusland, Angola, Argentinië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Nog steeds niet overtuigd? Ook de verpakking van de truffel is een ware streling voor het oog. Het zwart gelakte kistje met kristallen stolpje is bekleed met duizenden Swarovski-kristallen en parels. Zelfs het serienummer wordt op een prachtige manier weergegeven, die is namelijk gegraveerd in goud.