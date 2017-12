Dit is Babiya, de 'vegetarische' krokodil die rijst eet IB

Bron: thenewsminute.com 2 rv De 'vegetarische' krokodil Babiya. Het leukste van het web In Sri Lanka leeft een vegetarische krokodil, Babiya. Dat menen toch de priesters van de Sri Anandapadmanabha Swamy tempel in het dorpje Ananthapura in het district Kasaragod. De priesters voeren het dier, dat al zeventig jaar in de wateren bij de tempel leeft, elke dag met de hand een kilo rijst.

De krokodil, die als een heilige wordt beschouwd, wordt twee keer per dag met de hand gevoerd door een van de priesters. “Babiya is ongevaarlijk. Ze is de krokodil van God”, klinkt het. De priesters geloven dat Babiya een boodschapper is van de Heer Padmanabhan, die verdwenen is in de grot die de krokodil nu bewoont. Daardoor wordt ze ook gezien als de beschermer van de grot, aangezien ze daar de meeste tijd doorbrengt.

Zwemmen

Twee keer per dag komt ze echter naar de tempel toe gezwommen, waar ze trouw gevoerd wordt door een van de priesters. Dagelijks krijgt ze een kilo rijst, dat haar met de hand gevoerd wordt. De priesters hebben zelfs zoveel vertrouwen in hun ‘huisdier’ dat ze zelfs het water in gaan en zwemmen terwijl ze in de buurt is. “Ik voer haar om acht uur ’s morgens en dan later in de middag opnieuw”, zegt Chandra Prakash, die de taak al tien jaar op zich neemt en daarbij de rijst ook echt in de mond van het dier stopt. “Ze krijgt geen vlees, ze valt de vissen in het meer zelfs niet aan”, zegt hij.

(lees verder onder de video)

Intelligent

De priesters geloven dan ook dat de krokodil enkel overleeft op de rijst die haar dagelijks wordt aangeboden, maar krokodillenexperts denken daar anders over. “Krokodillen zijn zeer intelligente dieren en echte overlevers”, zegt Anirban Chaudhuri. “Het gaat hier om een Muggar-krokodil, die normaal wilde vis en grote en kleine zoogdieren eet”, zegt hij. “Normaal gezien zou ze altijd voor zijn natuurlijke dieet gaan, maar het is aannemelijk dat de krokodil de vissen in het meer eet en als aangeleerd gedrag ook twee keer per dag de rijst eet als toevoeging op haar normale dieet. Ze zal karakteristiek gezien haar vis vooral laat in de nacht en erg vroeg in de ochtend vangen, waardoor de priesters denken dat ze nooit vis eet: omdat ze haar nooit zien jagen.”

Dat de krokodil in zijn zeventig jaar bij de tempel nog nooit iemand heeft aangevallen, verbaast Chaudhuri niets. “Krokodillen kunnen veel leren. Het is zelfs makkelijker een krokodil te temmen dan een hond. Het is heel normaal dat het een band vormt met de persoon die haar voert. Ze zal alleen aanvallen als ze zich bedreigd voelt. Iemand die niet weet hoe ze met haar om moet gaan, kan dan ook maar beter uit de buurt blijven.”

