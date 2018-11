Dit Chinees luxehotel is gebouwd in een mijnput Redactie

15 november 2018

17u16

In de Chinese stad Shanghai is vandaag een bijzonder luxehotel geopend. Het hotel is namelijk gebouwd in een mijnput, en bevindt zich dus voor het grootste gedeelte ondergronds. Er zijn achttien verdiepingen - waarvan twee verdiepingen in een aquarium liggen - en 336 kamers.