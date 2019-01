Dit bedrijf maakt pantoffels die exact op je huisdier lijken bvb

12 januari 2019

13u07

Bron: LADbible 0 Het leukste van het web Dat honden geweldig zijn, kunnen we niet ontkennen. Ze geven ons al hun vriendschap, gezelschap én bescherming. Meer nog: vanaf nu kan je favoriete huisdier je voorzien van de nodige extra warmte in deze koude periode.

Sinds kort kan je pantoffels op maat laten maken die er exact uitzien als je hond. Want die is niet alleen je huisdier, maar ook lid van het gezin en vaak je beste vriend.

Vacht

Het bedrijf Cuddle Clones is het brein achter de geweldige pantoffels. Ze baseren zich op foto’s waardoor elk paar zo goed is ontworpen dat ze exact op je trouwe viervoeter lijken. Elke vlek of streep wordt op precies dezelfde manier weergegeven.

Uiteraard moet je al diep in je portemonnee graven om zulke pantoffels te willen kopen. Ze kosten om en bij de 200 euro. Bovendien duurt het in totaal zo’n acht weken om een paar te laten maken en thuis te laten bezorgen. Maar de pantoffels zijn wel echt leuk, omdat ze je huisdier op een of andere manier vereeuwigen. Sommige mensen gaan er echter té ver in. Enkelen vroegen Cuddle Clones of het mogelijk was om pantoffels te maken met de echte vacht van hun hond - misschien omdat die net overleden was - maar dat hebben ze niet gedaan.

Teddybeer

Cuddle Clones beperkt zich niet alleen tot die pantoffels. Het is ook mogelijk om een pluche teddybeer van je viervoeter te laten maken. En voor mensen die net afscheid hebben moeten nemen van hun hond, kan Cuddle Clones hen helpen in het afscheid. Het bedrijf kan de stoffelijke resten ervan verwerken in de pluche knuffel. Op die manier zal de hond op een of andere manier altijd bij het baasje blijven.

Bekijk ook:

Hond wacht geduldig aan wasmachine tot knuffelbeer gewassen is

Grote liefde: kijk hoe hond Ethan knuffelt met paard Bluero

Hond en ijsbeer worden beste vrienden