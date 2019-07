Dit bedrijf heeft een droomvacature voor liefhebbers van supersportwagens Erik Kouwenhoven

28 juli 2019

06u37

Bron: AD.nl 14 Het leukste van het web Houd jij ervan om sportwagens te spotten? Dan heeft een Brits bedrijf een droomvacature: als Supercar Scout speur je voor een basissalaris van 30.000 pond per jaar (ruim 33.000 euro) naar achtergelaten Ferrari’s, Lamborghini’s en Porsches in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Londense bedrijf HushHush betaalt naast het jaarsalaris een commissie voor iedere verlaten supercar die wordt opgespoord en verkocht. Ook neemt het bedrijf de volledige kosten van je levensonderhoud en de reizen tijdens het werk voor zijn rekening, zo valt te lezen in de vacaturetekst op de website.



De organisatie is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het vinden, identificeren en vervolgens repatriëren van dure voertuigen voor wederverkoop. De ideale kandidaat heeft een zeer scherp oog voor dure bolides, kan goed zelf onderzoek doen en vindt het vanzelfsprekend geen probleem om in een warm klimaat te werken.

Gedumpt

Zijn er dan zoveel verlaten wagens te vinden in het Midden-Oosten? Het achterlaten van dure voertuigen is in elk geval niet abnormaal in Dubai en omstreken. Supercars, variërend van Aston Martins tot Rolls-Royces, worden regelmatig gedumpt door eigenaren die in financiële problemen zijn geraakt. Het niet voldoen aan je financiële verplichtingen is een misdrijf onder de Sharia-wetgeving en wie failliet gaat in Dubai, loopt daardoor volgens The Sun risico om in de gevangenis te belanden.



Dat is waarom luxeauto’s, waaronder Ferrari’s, Koenigseggs en Maybachs, op willekeurige plekken worden gedumpt door hun eigenaren die gehaast het land ontvluchten, soms met de sleutels nog in het contact en een draaiende motor. Veel van de voertuigen worden teruggevonden door de politie als ze op de openbare weg staan, maar andere worden gedumpt in parkeergarages op luchthavens of afgelegen locaties in een poging de autoriteiten te ontwijken.



Lijkt deze job je wat? Dan kun je hier solliciteren.