Disney lanceert nieuwe zwembadcollectie en iedereen is gek op Sebastiaan KVDS

10 april 2018

13u31 8 Het leukste van het web “Diep in de zee”, gaat het nummer. Maar voor wie deze zomer liever aan de oppervlakte blijft, heeft Disney een complete collectie met opblaasbare zwembadaccessoires gelanceerd. Ronddrijven op een reusachtige Sebastiaan de krab of Botje: het is allemaal mogelijk.

De collectie telt een heleboel shirts, truien en tassen in het thema van De Kleine Zeemeermin, inclusief handdoek in de vorm van een meerminnenstaart – maar het zijn de opblaasbare accessoires die de show stelen. Goedkoop zijn ze wel niet: voor Sebastiaan moet je 49 euro neertellen en Botje kost 45 euro. Wie nog geld over heeft kan er een van de drijvende zeepaardjes bijkopen, waar je je drankje in kan zetten als je in het zwembad ronddobbert. Die heb je al vanaf 10 euro. (lees hieronder verder)

Op sociale media is er in elk geval veel enthousiasme. De collectie werd gisteravond gelanceerd op Instagram en een foto van Sebastiaan haalde al meer dan 50.000 likes. “O God, zo schattig”, “Dit is geweldig” en “Die wil ik!” klinkt het onder meer in de commentaren op de post.

Look at this stuff - isn't it neat? 😍Complete your collection with all-new The Little Mermaid Pool Party from @OhMyDisney! // Link in bio to shop 55.5k Likes, 1,541 Comments - shopDisney (@shopdisney) on Instagram: "Look at this stuff - isn't it neat? 😍Complete your collection with all-new The Little Mermaid Pool..."