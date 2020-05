Diploma-uitreiking op het racecircuit om de social distancing te bewaren mvdb

25 mei 2020

14u22

Bron: AP 0 Het leukste van het web Over de hele wereld kunnen laatstejaars van het secundair onderwijs die afstuderen in deze coronatijden fluiten naar een diploma-uitreiking. Een absoluut hoogtepunt voor de leerlingen dreigt zo onherroepelijk te sneuvelen. Niet zo voor een school uit Las Vegas. De zesdejaars van de Faith Lutheran High School kregen vrijdag geheel in overeenstemming met de social distancing-regels een proclamatie op een racecircuit.

Ouders brachten hen naar de Las Vegas Motor Speedway, waar het autokonvooi uitzonderlijk de racebaan op mocht rijden. Sinds de quarantainemaatregelen is het circuit tot nader order gesloten. Veel van de auto’s waren versierd om het ongewoon evenement extra luister te geven. Leerlingen die hun rijbewijs al behaalden, reden veelal zelf.

Eén leerling mocht naar de hoofdtribune waar hij vanuit het commentatorhok zijn medeleerlingen langs de autoradio toesprak en terugkeek op hun jaren samen. De auto’s reden vervolgens naar de schooldirecteur aan de finishlijn. Hij droeg een mondmasker en handschoenen en reikte een voor een de diploma’s uit.

Zelfs het ceremonieel opgooien van de afstudeerbaret kon doorgaan. De leerlingen gekleed in hun ceremoniële toga’s stapten uit de wagen en gooiden het hoofddeksel de lucht in om zo hun afstuderen in de verf zetten. En uiteraard mocht een ereronde over het circuit niet ontbreken.

Ook andere scholen in de VS passen hun diploma-uitreikingen aan. Zo nemen scholieren in de staat New Hampshire op 13 juni een stoeltjeslift naar een piste van het Cranmore Mountain-skiresort waar ze bovenop de berg hun diploma zullen overhandigd krijgen.