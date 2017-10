Dilbekenaar Karel (94) verliest schoenen bij parachutesprong Bas Bareman

18u23

De 94-jarige Karel Tilley uit Dilbeek heeft sinds drie jaar een opmerkelijke hobby. Elk jaar springt hij vrolijk uit een vliegtuig boven de Nederlandse provincie Zeeland. Met parachute natuurlijk. Alleen landde hij dit keer zonder schoenen.

Zijn zoon Koen Tilley die zelf een vliegbrevet heeft, publiceerde een video van de sprong afgelopen zaterdag. Hij vloog zijn vader van Grimbergen naar de parachuteclub Skydive Zeeland in Arnemuiden (Middelburg), waar de bejaarde een tandemsprong maakte.

Twee jaar geleden vertelde Karel tegen zijn zoon dat hij wilde parachutespringen. Datzelfde jaar maakte de 'krasse knar' zijn eerste sprong. En afgelopen zaterdag sprong hij voor de derde keer.

De sprong ging perfect, alleen verloor hij op 3.000 meter hoogte wel zijn schoenen, meldt nieuwssite Persinfo. Die liggen waarschijnlijk nu ergens in een Zeeuws weiland. Het mocht de pret voor Karel niet drukken.

Handje vast

Het is niet de eerste keer dat Karel een sprongetje waagt. In 2015 dook hij voor het eerst de diepte in. "Ik had absoluut geen stress", lachte hij nadien. "Integendeel, ik moest het handje van mijn zoon vasthouden. De sprong was adembenemend. Toen ik samen met mijn begeleider naar beneden sprong, kreeg ik een onbeschrijfelijk gevoel. Na een hectische minuut, kon ik genieten van het uitzicht. Het was in één woord: fantastisch."