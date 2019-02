Dierenambulance rukt uit voor beknelde rat in riooldeksel mvdb

25 februari 2019

16u22

De rat is wellicht niet het meest populaire beestje uit het dierenrijk, maar voor de Duitse dierenambulance maakt dat niets uit. Meerdere brandweerlieden bevrijdden het diertje uit een heel benarde positie.

Het knaagdier zat muurvast in een putdeksel in de gemeente Bensheim in de deelstaat Hessen, toen de hulpdiensten aankwamen. Zijn bovenlichaam stak boven de put uit, maar verder dan dat kwam hij niet. “Hij piepte en was erg bang”, vertelt hulpverlener Michael Sehr tegenover Bild.

De eerste pogingen mislukten, waarna brandweermannen het putdeksel optilden om het vanaf de onderkant te proberen. En met succes. Niet veel later was het beest weer vrij en lieten ze hem weer los in de put. “Hij sprong gelijk het riool weer in!”