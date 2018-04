Deze Zuid-Afrikaanse kerk doopt zijn leden met hun favoriete alcoholische drank Niels Posthumus

13 april 2018

15u03

Bron: Trouw 0 Het leukste van het web De Zuid-Afrikaanse Gabola-kerk doopt zijn leden met hun favoriete alcoholische drank. De snelgroeiende gemeenschap omarmt wie van drank houdt. Want met bier is niets mis. " De echte zonde ligt in de geldklopperij waaraan veel gevestigde kerken zich schuldig maken."

Het is een oorverdovend lawaai in Mbeshu's place, een schuur die is ingericht als kroeg, zoals er veel van dat soort informele cafés zijn in Zuid-Afrikaanse townships. Zo'n veertig bewoners van sloppenwijk Drieziek, 50 kilometer onder Johannesburg, dansen er onder het golfplaten dak met flessen bier in de hand. Ze zingen in Sotho-taal: "De kerk heeft me weggejaagd, omdat ik een drinker ben, maar drinken is geen zonde, financiële hebzucht is dat wel."

