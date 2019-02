Deze zoo geeft kakkerlakken naam van je ex en voedert ze op Valentijn live aan stokstaartjes KVDS

08 februari 2019

17u09 0 Het leukste van het web Slechte relatiebreuk achter de rug? Dan heeft de El Paso Zoo in de Amerikaanse staat Texas misschien wel de ideale manier om je eroverheen te helpen. Iedereen kan het dierenpark gratis de naam van een ex toesturen en die zal dan aan een kakkerlak gegeven worden. Op Valentijn worden de kakkerlakken collectief aan de stokstaartjes gevoederd. En je hoeft er niets van te missen, want alles wordt uitgezonden op Facebook Live.

“Het perfecte valentijnsgeschenk” noemt de zoo zijn opmerkelijke initiatief. “Stuur ons via Facebook de naam van je ex en we zullen een kakkerlak naar hem of haar vernoemen”, staat er te lezen. “We zullen de namen (initialen!) hier op Facebook posten vanaf 11 februari. Kijk op Valentijn om 14.15 uur (21.15 uur in België, red.) via Facebook Live of onze webcam in het verblijf van de stokstaartjes op onze site om hen het ongedierte te zien verslinden.” (lees hieronder verder)

De actie was meteen een succes. Al duizenden mensen liketen de post, deelden hem en gaven commentaar. En die is bij tijden hilarisch. “Bedankt voor het mooie geschenk. Ik ga geen naam doorgeven voor de kakkerlakken, want mijn ex is zo vreselijk dat je het de stokstaartjes niet kan aandoen. En de kakkerlakken zijn er te schattig voor”, klinkt het onder meer.





“Als je een kakkerlak ziet die in rondjes loopt en telkens terugkomt naar dezelfde plek als een stalker, dan wil ik dat je die de naam van mijn ex geeft”, schrijft iemand anders. En ook: “Kan je de stokstaartjes in tussentijd iets te eten geven dat hun tanden scherper maakt?”

Anderen willen er een aflevering van ‘Komen Eten’ van maken. “Kevin rook geweldig, maar hij was geschift en smakeloos”, klinkt het. “De presentatie zag er veelbelovend uit, maar de binnenkant was niet de moeite. 1/10. Zou het niet nog eens eten. – Stokstaartjes”

Snack

Volgens de zoo hoeft niemand zich overigens zorgen te maken over de stokstaartjes, want die zijn dol op kakkerlakken als snack. Met het initiatief wil het park mensen betrekken bij zijn werking.

Intussen volgde nog een bericht waarin stond dat de kakkerlakken ook aan andere dieren gevoederd zullen worden, omdat de zoo de aanvragen amper kan bijhouden.